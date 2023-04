Auch Stadtarchiv schließt früher

Plauen.

Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Trafostation bleibt das Plauener Rathaus am morgigen Mittwoch ab 13 Uhr geschlossen. Im gesamten Gebäude muss die Stromversorgung abgeschaltet werden. Das Stadtarchiv (einschließlich Bauaktenarchiv) hat an diesem Tag nur von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet. Dies gilt auch für die Jahresausstellung "Plauen 900 - Erinnerungen einer Stadt". Das Bürgerbüro öffnet am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr. Zu beachten ist auch, dass ab 13 Uhr die Personenaufzüge nicht mehr genutzt werden können. Die Tourist-Information hat von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Das Spitzenmuseum passt seine Öffnungszeiten für diesen Tag ebenfalls an. Es gilt die verkürzte Öffnungszeit von 11 bis 13 Uhr, letzter Einlass ist um 12 Uhr. Das Vogtlandmuseum und die Galerie e.o.plauen haben regulär von 11 bis 17 Uhr geöffnet. (bju)