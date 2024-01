Auf glatter Fahrbahn: Schwerer Verkehrsunfall an der Plauener Plamag

Vermutlich zwei Verletzte hat es Donnerstagvormittag auf der B 92 gegeben. Die Wetterverhältnisse allein waren allerdings nicht dafür verantwortlich.

Auf spiegelglatter Fahrbahn ist es am Donnerstagvormittag um 9.45 Uhr in Plauen auf der B 92 zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Zur Stunde sind mehrere Rettungswagen und der Verkehrsunfalldienst der Polizei am Unfallort nahe der Plamag. Wie die Polizeidirektion in Zwickau auf Nachfrage mitteilte, seien ein Suzuki und ein Skoda...