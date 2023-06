Aufatmen an der Barthmühle: Behelfsbrücke geht in Betrieb

Dass die Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Jocketa und Röttis in Barthmühle bittere Realität wird, wollte Landrat Thomas Hennig (CDU) im vergangenen Jahr noch nicht recht wahrhaben. „Als hemdsärmelig bekannt, dachte ich, was soll schon passieren, wenn die Brücke sich ein, zwei Zentimeter absenkt“, sagte Hennig am Freitagnachmittag an der...