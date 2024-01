Aus nach 32 Jahren: Gaststätte „Zum Kuckuck“ in Plauen schließt für immer

Roswitha und Andreas Wagner haben seit 1992 ihr Restaurant im Ortsteil Jößnitz betrieben. Zu Silvester hatten sie das letzte Mal geöffnet. Nach der Schließung ziehen sie auch ein ernüchterndes Fazit.

Die Geschichte der Gaststätte „Zum Kuckuck“ reicht bis ins Jahr 1986 zurück. Dabei ist das an der Lessingstraße in Jößnitz gelegene Lokal erst Ende Januar 1992 eröffnet worden. Man habe in dem Haus schon zu DDR-Zeiten ein Café eröffnen wollen, berichtet Inhaber Andreas Wagner.