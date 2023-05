Auseinandersetzung in der Vogtlandbahn

Kürbitz.

In einem Zug der Vogtlandbahn auf der Linie RB 2 Cheb-Zwickau ist es am Donnerstagnachmittag zwischen einer fünf- und einer dreiköpfigen Männergruppe zu einer Auseinandersetzung gekommen. Als die kleinere Gruppe gegen 17.30 Uhr am Haltepunkt Kürbitz ausstieg, sei einer von ihnen von vier anderen aus der Bahn gestoßen worden, wodurch dieser eine Verletzung neben dem rechten Auge erlitten habe, informierte die Bundespolizei, die nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat. (bju)