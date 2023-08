Ausländer-Anteil im Vogtland wächst auf Rekordhöhe: Was das im bundesweiten Vergleich bedeutet

Deutsche auf dem Weg zur Minderheit? Von Gefühl und Realität, Zuzug und Verteilung, Statistik und Überblick: Ein Versuch, die Migration im Vogtlandkreis einzuordnen.

Statistiken erlauben Einblicke in komplexe Vorgänge. Das richtige Interpretieren der erfassten Daten hat jedoch Grenzen: Wer beispielsweise im Plauener Stadtzentrum unterwegs ist, könnte an manchen Tagen das Gefühl haben, Deutsche seien in der größten Stadt des Vogtlandkreises nur noch eine Minderheit. Wer indes durch den Bad Brambacher...