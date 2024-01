Außergewöhnlicher Fund: Archäologen entdecken im Vogtland älteste Besiedlung bei Rodau

Bei Ausgrabungen im Zuge der Bauarbeiten für die Stromtrasse Südostlink sind Wissenschaftler des Landesamtes für Archäologie Sachsen fündig geworden. Der Fund hat Bedeutung für die ganze Region.

Im Oktober ließ das Landesamt für Archäologie Sachsen auf seiner Internetseite aufhorchen. Da wurde von archäologischen Ausgrabungen an der Stromtrasse Südostlink bei Rodau in der Gemeinde Rosenbach berichtet, bei denen „erstmals Befunde aus der Vorgeschichte“ entdeckt wurden. Auf dem Portal heißt es weiter: „Das in die mittlere...