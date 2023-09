Auto gerät im Vogtland ins Schleudern: Wagen landet auf der Leitplanke

Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall verletzt. Was der Polizei bisher bekannt ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag nahe dem Weischlitzer Ortsteil Kloschwitz ist ein 47-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der Mann in seinem Wagen gegen 14.20 Uhr im Goldbachtal auf der Staatsstraße 297 von Tobertitz in Richtung Kloschwitz unterwegs gewesen. Kurz vor dem Abzweig nach...