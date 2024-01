Autobahnauffahrt Plauen Ost: BMW will Blockade umfahren und ignoriert Polizei

Der Fahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Plauen. Bei den Protesten der Bauern am Freitag versuchten Verkehrsteilnehmer an mehreren Stellen, Blockaden zu umfahren oder zu durchbrechen.

So wollte nach Angaben der Polizei an der Anschlussstelle Plauen Ost ein 30-Jähriger Deutscher mit einem BMW, trotz Blockade, in entgegengesetzter Richtung in Fahrtrichtung Hof auf die Autobahn 72 gelangen. Ein Polizeibeamter wollte ihn stoppen, was der Fahrer ignorierte. Der BMW konnte erst an der Anschlussstelle Plauen West gestoppt werden.

Am Fahrzeug und an der Polizeitechnik entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Beamte blieb unverletzt. Der Fahrer muss sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (tm)