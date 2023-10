Autos im Vogtland mit Farbe beschmiert

Gleich in zwei vogtländischen Städten haben Besitzer von Autos Ärger, weil sich Unbekannte an ihren Fahrzeugen vergriffen haben.

Noch ist unklar, ob es bei beiden Straftaten einen Zusammenhang gibt. Fakt ist jedoch, fast zeitgleich wurden Autos in Plauen und Oelsnitz mit Farbe verunstaltet. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, ist im Oelsnitzer Ortsteil Görnitz am Unteren Görnitzer Weg ein grüner Mitsubishi, der dort abgestellt war, großflächig mit weißer Farbe...