Bauarbeiten auf dem Parkplatz Großzöbern an der A 72

Auf dem sonst gut frequentierten Parkplatz in Fahrtrichtung Chemnitz wird gebaut. Über Details informierte die Autobahn GmbH.

Auf und am Autobahnparkplatz Großzöbern an der A 72 laufen Bauarbeiten: In Fahrtrichtung Chemnitz wird die Lkw-Durchfahrtsspur auf dem Parkplatz verstärkt, weil es Asphaltschäden gibt. Das teilt Maria Schraml von der Autobahn GmbH mit, die für die A 72 von Bayern bis Zwickau verantwortlich ist. Der Parkplatz wurde deshalb gesperrt. Laut...