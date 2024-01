Bauernproteste am Mittwoch im Vogtland: Riesige Resonanz auf Kundgebung in Plauen legt für Stunden Verkehr lahm

Weitaus mehr Teilnehmer als von den Anmeldern erwartet haben sich an der Sternfahrt zur Kundgebung in Plauen beteiligt. Wer sich dort was von der Seele redete und wie zwei Politiker dabei ankamen.

Hunderte Landwirte und Vertreter anderer Branchen waren am Mittwoch nach Plauen gekommen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Der Zuspruch war enorm, die für die Traktoren und Lkw vorgesehenen Flächen reichten nicht aus. Bis zum frühen Nachmittag kam es aufgrund der Sternfahrt mit anschließender Kundgebung in Plauen zu... Hunderte Landwirte und Vertreter anderer Branchen waren am Mittwoch nach Plauen gekommen, um gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Der Zuspruch war enorm, die für die Traktoren und Lkw vorgesehenen Flächen reichten nicht aus. Bis zum frühen Nachmittag kam es aufgrund der Sternfahrt mit anschließender Kundgebung in Plauen zu...