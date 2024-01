Bauernproteste im Vogtland: Wo am Mittwoch in Plauen erhebliche Verkehrsbehinderungen drohen

Für den 10. Januar planen Landwirte aus der Region eine Sternfahrt nach Plauen sowie eine Kundgebung. Auf welche Einschränkungen müssen sich Autofahrer und Nahverkehrskunden einstellen?

Landwirte aus dem Vogtland setzen auch am Mittwoch ihre Protestwoche fort. Vor allem in und um Plauen werden an diesem Tag erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet. Die Initiative „Wir für Zukunft - Vogtland!“ plant für den Mittwoch ab 9 Uhr eine Sternfahrt nach Plauen sowie eine anschließende Kundgebung auf dem Albertplatz (11 Uhr). Diese...