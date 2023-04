Baustart an der Jößnitzer Straße

Die Jößnitzer Straße in Preißelpöhl wird Mitte Mai zur Baustelle. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag informierte, beginnt am Montag, 15. Mai, die Deckensanierung. Dafür wird die Straße ab diesem Tag zwischen Chamisso- und Schlachthofstraße voll gesperrt. Dies betrifft auch den Kreuzungsbereich Schlachthofstraße. Bei der...