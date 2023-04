Beken schreien

Das Geschrei auf der Straße ist kaum zu ertragen. Zwei Nachbarinnen streiten sich. Die beiden bekten wie das Vieh im Stall, wenn es Hunger hat. Doch plötzlich war es still. Der Ehemann von einer der beiden Frauen kam dazu und sorgte für Ruhe. In der Straße war das Theater noch lange Gesprächsthema. Zwischen den Frauen ist Frieden. Jetzt stehen sie wieder auf der Straße und quatschen normal miteinander. Nur gut, dass man nicht hören kann über was. (fp)

Quelle: Kleines Vogtländisches Wörterbuch, 1990