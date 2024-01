Berühmter Knabenchor singt in Plauener Kirche

Die Dresdner Kapellknaben geben am Wochenende in der Herz-Jesu-Kirche ein Konzert. Dabei treffen die Sänger auf einen Bekannten.

Die Dresdener Kapellknaben sind neben dem Thomanerchor Leipzig und dem Dresdener Kreuzchor Teil eines weltweit einmaligen sächsischen Knabenchor-Ensembles. Am Samstag sind sie ab 19 Uhr in der Plauener Herz-Jesu-Kirche an der Gustav-Adolf-Straße zu erleben. Die 50 Jungen und jungen Männer präsentieren Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy,...