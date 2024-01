Berufsakademie Plauen: Bei Studenten beliebt trotz weniger Anmeldungen

Studierende schätzen die Berufsakademie Plauen für ihre Atmosphäre. Bei den Anmeldungen ist jedoch noch Luft nach oben. Was sich der Standort von der Aufwertung zur dualen Hochschule verspricht.

Zwar lässt die große Eröffnung des neuen Plauener Campus noch immer auf sich warten, doch die Türen zur Berufsakademie (BA) am Schlossberg standen Studieninteressenten am Donnerstag offen. „Und die Nachfrage ist deutlich gewachsen im Vergleich zu den letzten Tagen der offenen Tür“, freute sich BA-Sprecherin Sandra Bicker am Vormittag.