Betrunkene Autofahrerin rammt in Plauen Gegenverkehr

Die Frau musste ihren Führerschein abgeben. Die Polizei hat am Donnerstag auch zum Unfallverlauf informiert.

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend im Plauener Ortsteil Zwoschwitz einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, befuhr die 57-Jährige gegen 17.30 Uhr in ihrem Kia die Schneckengrüner Straße aus Richtung Kauschwitz in Richtung Schneckengrün. Im Streckenverlauf streifte sie beim Vorbeifahren einen im...