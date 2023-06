Bienenalarm im Auto: Wegen Insekt stößt VW-Fahrerin in Pausa gegen einen Skoda

Pausa/Ranspach.

Bienen gehören auf die Blüte und nicht in den Innenraum eines Autos. Zu der Erkenntnis ist nun auch eine 18-jährige VW-Fahrerin am Sonntagnachmittag gekommen, denn der Bienenflug hatte böse Folgen. Die junge Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem VW Fox auf der Ortsstraße im Pausa-Mühltroffer Ortsteil Ranspach in Richtung Waldfrieden unterwegs. Die im Auto umherfliegende und summende Biene lenkte die Autofahrerin dermaßen ab, dass sie die Kontrolle verlor und ihren VW auf die linke Straßenseite fuhr. Dort stieß sie mit einem geparkten Skoda Octavia zusammen. Durch den Unfall entstandene Schäden werden von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die junge Autofahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. (cze)