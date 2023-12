Kommunalwahl 2024 rückt näher: Wie es mit den Ortschaftsräten in Pausa-Mühltroff weitergeht

Sind Ortschaftsräte noch nötig? Angesichts der Wahlen im nächsten Jahr ist dies ein Thema. So auch in Pausa-Mühltroff. Für einen Paukenschlag kurz vor dem Jahreswechsel sorgt indes der Mühltroffer Ortsvorsteher.

Es wird alles so bleiben wie bisher, was die Ortschaftsräte in Pausa-Mühltroff betrifft. Dabei hatte es ganz anders ausgesehen, als der Fortbestand der Gremien zur vorletzten Stadtratssitzung und zur darauf folgenden Sondersitzung zur Debatte stand.