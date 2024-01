Bio-Landwirtin aus dem Vogtland nach Protesten: „Bauern und Klimakleber stehen am Ende auf einer Seite“

Alice Göhler ist promovierte Bio-Landwirtin aus Jößnitz. Warum sie von der aktuellen politischen Entwicklung für die Landwirtschaft enttäuscht ist und welche Gestaltung sie sich wünscht.

Alice Göhler steckt Weihnachten noch in den Knochen. Mitte Januar. Nicht, weil sie so in Festtagsstimmung geschwelgt hätte. Mit ihren drei Mitarbeitern vom Landwirtschaftsbetrieb Schmidt in Jößnitz schlachtete sie 700 Hähne und Gänse, die vor den Feiertagen geliefert wurden. 18 Stunden war sie an einem Tag auf den Beinen. Dabei hätte auch...