Blitzer auf der Plauener Friedensstraße beschädigt

Der Schaden an der Anlage beträgt 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachbeschädigung in Plauen: Einer der beiden festen Blitzer auf der Plauener Friedensstraße an der Kreuzung zur Gustav-Adolf-Straße wurde durch unbekannte Täter beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau in am Montag informiert. Die Täter...