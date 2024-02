Blumengeschäft am Plauener Hauptfriedhof: Neuer Name, neuer Chef

Seit Jahresbeginn heißt der Laden an der Kleinfriesener Straße 14 in Plauen „Blumenliebe Vergissmeinnicht“. Was steckt hinter dem Namenswechsel und was bedeutet er für die Kunden?

Jeden Tag, wenn Anita Drehmann, Lisa Schlupp und Katja Wolf die Tür zu „ihrem" Blumengeschäft direkt am Plauener Hauptfriedhof aufsperren, bringen sie gute Laune und Herzblut mit. Für die Frauen, die in unterschiedlichen Orten des Vogtlandes beheimat sind, ist klar: Sie haben den schönsten Beruf der Welt.