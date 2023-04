Brandursachenermittler nach Wohnhausbrand in Plauen im Einsatz

Das Feuer war Donnerstagabend auf einem Balkon ausgebrochen. Zuvor war die Feuerwehr bereits wegen eines weiteren Brandes in einem Wohnhaus in Plauen im Einsatz.

Plauen. In der Scheffelstraße in Plauen war Donnerstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Wie die Polizei in der Nacht meldete, brach das Feuer zunächst an einem Balkon aus. Die Alarmierung ging bei der Feuerwehr kurz nach 19 Uhr ein. Während des Brandes wurden auch die Fassade und Dachrinne in Mitleidenschaft gezogen. Der Plauener Berufsfeuerwehr gelang es, einen Vollbrand des Hauses zu verhindern und die Lage schnell in den Griff zu bekommen. Laut Polizeiangabe war in der Folge ein Brandursachenermittler im Einsatz. Auf dem Balkon brannte nach ersten Angaben der Polizei Müll. Der Sachschaden am Gebäude wird nun auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zuvor war die Feuerwehr bereits zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Leißnerstraße gerufen worden. Dort brannte Essen auf dem Herd, es war aber niemand in der Wohnung anzutreffen, so die Angabe aus der Rettungsleitstelle in Zwickau Donnerstagabend. Die Feuerwehr löschte den Küchenbrand, lüftete das Zimmer und fuhr zurück ins Depot. Nur eine halbe Stunde später ging dann der Alarm zum brennenden Balkon ein. (lh/nij)