Braune Brühe floss drei Tage lang in Plauen – doch warum reagierte keiner?

Zwav und Wasserbehörde korrigieren ihre Aussagen. Es war kein Regenwasser, das sich in den Friesenbach ergossen hat, sondern Abwasser aus einem Einzugsbereich, in dem 1400 Menschen leben.

Plauen. Knapp eine Woche ist seit der Gewässerverunreinigung des Friesenbaches in Plauen-Altchrieschwitz vergangen, doch erst jetzt beginnen Ursache und Ausmaß sichtbar zu werden. Demnach hat sich die braune, übelriechende Brühe bereits am Samstag aus Richtung Chrieschwitz durch einen Regenüberlauf in den Friesenbach ergossen. Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (Zwav) und Untere Wasserbehörde waren davon ausgegangen, dass der Regenguss am Sonntag Auslöser war und mit dem Regenwasser auch eine Menge Dreck in den Bach gerissen habe.

Bei der Bewertung des Vorfalls ist der Zeitpunkt entscheidend: Denn da es erst in der Nacht zum Sonntag geregnet hatte, konnte es kein Regenwasser sein, das dort tags zuvor in den Friesenbach lief, sondern... Ja, was eigentlich?

Auf Widersprüche der ursprünglichen Aussagen hingewiesen, räumte Uwe Donath, Abteilungsleiter Abwasser beim Zwav, am Donnerstag ein: "Ungeklärtes Abwasser lief in den Friesenbach."

Warum Tage lang nicht reagiert worden ist

Bei einer Routinekontrolle sei am Dienstag die Havarie festgestellt worden. Als Ursache wurde die Verstopfung eines Ablaufrohres ausgemacht. Da sich die Zwav-Suchaktion und der Zeitpunkt der "Freie Presse"-Anfrage am Dienstag überschnitten haben, war der Zweckverband offenbar noch nicht genau im Bilde.

Die Fachleute gingen dann zunächst davon aus, dass der Regen am Sonntag den Dreck in den Bach gespült habe. "Wenn nunmehr Anwohner andere Aussagen zum Zeitpunkt des Ereignisses treffen, so wird das wohl auch so gewesen sein", meint Uwe Donath und weist eine Schuld des Zwav von sich: "Hätten wir bereits zu diesem Zeitpunkt, am Samstagmittag, von der Havarie gewusst, wäre eine schnellere Schadenbehebung sicherlich erfolgt."