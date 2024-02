Von 3,8 auf 4,5 Google-Sterne: Wasserversorger im Vogtland poliert per Anwaltsschreiben seine Internet-Bewertung auf

Der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland hat seinen Sitz in Plauen an der Hammerstraße. Der regionale Versorger gilt als zuverlässig und stabil, sein Vorgehen gegen Kritik in Google-Rezensionen wirft indes Fragen auf: Wen stört ein mehr als fünf Jahre alter kritischer Eintrag? Bild: Ellen Liebner