Comedian „Addnfahrer“ gastiert in der Festhalle Plauen

In der Festhalle von Plauen ist am Samstag, 9. September der Comedian und Youtuber „Addnfahrer“ mit seinem Live-Programm „S‘ Lem is koa Nudlsubbn“ zu erleben. Es beginnt um 20 Uhr. Hinder dem Addnfahrer verbirgt sich ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt von Facebook und Instagram, auf die Bühnen Deutschlands gelungen...