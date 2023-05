Coschütz eröffnet Dorf- und Sportfest

Mit Unterhaltsamen vom Skatturnier bis zum bunten Familienprogramm lädt der SV Coschütz am Wochenende zum Dorf- und Sportfest in den Elsterberger Stadtteil ein. Den Auftakt machen die Skatfreunde am Donnerstagabend im Kulturhaus. Am Freitagabend eröffnen Schützen aus Elsterberg, Kleingera und Netzschkau das Fest, und es gibt den...