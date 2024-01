„Dancing Queen“ bei Biller in Plauen: Hits von Abba sorgen für viel gute Laune

Straßenfest und Musiktag haben am Sonntag für großen Andrang im Einrichtungshaus gesorgt.

Großer Andrang am Sonntagnachmittag zum Musiktag mit Straßenfest bei Möbel Biller in Plauen: Schalmeienorchester Plauen, die Partyband MRB live und eine tschechische Abba-Revivalband sorgten für Musik und ganz viel gute Laune. Jung und Alt feierten zur Kult-Musik aus den 70er und 80er Jahren. Zeitweise waren 1000 Menschen in der...