Das ist los am zweiten Adventswochenende in Plauen und Umgebung

Weihnachten rückt näher. Nur noch gut zwei Wochen, dann ist Heiligabend - Zeit für besinnliche oder anregende Aktivitäten. Von A wie Adventsmarkt in Plauens Elsteraue bis Z wie Zickraer Kulturhofweihnacht.

Der Weihnachtsmarkt in der Plauener Elsteraue findet am Samstag und Sonntag statt. Inmitten der idyllischen Altstadtkulisse haben der Unikat-Verein (Weberhäuser/Handwerkerhof) und das Malzhaus Stände aufgebaut. In der Galerie im Malzhaus wird es erstmals eine Grafik- und Kleinkunstbörse geben. Das Komturhofgelände wird zum Winterwunderland.