Das wird der Sommer-Hit 2024 in Plauen: Sängerin Lena kommt ins Parktheater

Die ESC-Gewinnerin von 2010 geht im kommenden Jahr wieder auf Tour. Der Open-Air-Auftritt in Plauen wird allerdings nicht ihr erster im Vogtland sein.

Love, oh Love: Den ESC-Siegertitel "Satellite" von 2010 hat noch immer sofort im Ohr, wer den Name Lena hört. Als 18-Jährige gewann Lena Meyer-Landrut 2010 damit den Eurovision Song Contest in Oslo - nach Nicole 1982 ("Ein bisschen Frieden") erst der zweite deutsche Sieg überhaupt in dem europäischen Liedwettbewerb.