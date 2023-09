Daumen hoch für die Plauener Wiesn: Sternquell beschließt Neuauflage 2024

„Unfassbar viele Dankesworte“ und „viel Liebe zum Detail“: Warum die Wiesn schon jetzt mehr als eine bierselige Veranstaltung ist.

Die Erfolgsgeschichte der Sternquell Wiesn in Plauen soll eine Fortsetzung finden. Die Organisatoren haben bereits kurz nach dem Ende der Veranstaltung eine Neuauflage angekündigt. „Die 3. Sternquell Wiesn findet vom 6. bis 8. September 2024 auf dem Festplatz in Plauen statt“, heißt es in einer am Dienstagabend herausgegebenen Mitteilung des...