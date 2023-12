Der Oskar Schindler des Vogtlandes - vor 80 Jahren starb Alfred Roßner

Er rettete jüdischen Fabrikarbeitern im Zweiten Weltkrieg das Leben, bezahlte das aber mit seinem eigenen. Aufgewachsen war Alfred Roßner in Falkenstein.

Falkenstein.

Alles begann mit einem Briefumschlag aus dem Jahr 1940. Mit roter Farbe ist darauf gestempelt: „Empfänger im Getto nicht auffindbar“. Ralph Ide fand ihn in einer Akte, in der Zweigstelle der Sparkasse in Falkenstein, in der er damals arbeitete. „Ich forschte weiter. Nicht wissend, was sich daraus entwickeln würde“, erzählt er. Ide stieß auf die Geschichte der jüdischen Bevölkerung der Stadt, nahm Kontakt zu Nachfahren auf, befragte Zeitzeugen. Es dauerte nicht lange, bis dabei der Name Alfred Roßner (1906-1943) fiel.