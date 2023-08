Der Plauener Starfotograf Chris Gonz über seine Arbeit: „Ich zeige Promis so, wie sie sich selbst vielleicht nicht unbedingt sehen“

Fotograf Chris Gonz hat schon Tokio Hotel, Cosma Shiva Hagen oder Mark Forster fotografiert. Alles fing als Siebenjähriger im Vogtland an. Damals packte der heute 46-Jährige seine erste Kamera aus.

Einmal fing es an mit diesem Traum. In einer Stadt in Sachsen, die weder klein noch groß ist und sich damit quält. Wer zu sein, auf den das Rampenlicht fällt. Vielleicht als Bassist in der eigenen Punkband. Daraus wurde nie was. Auch wenn er noch in einer Band Musik macht. Heute ist es Rockmusik.