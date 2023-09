Der Sommer ist zurück: Diese Freibäder im Vogtland haben noch geöffnet

Herrlich! Der Sommer geht in die Verlängerung und damit auch der Badespaß. So manche Wasserratte kann sich in diesen Tagen noch vergnügen. Die „Freie Presse“ verrät, welche Bäder in der Region derzeit noch zum Planschen einladen.

Plauen: Das Freibad Haselbrunn hat noch bis Dienstag, den 12. September, geöffnet. „Das ist dann unser Maximum und nur, wenn das Wetter aushält", sagt Bäder-Chef Ronny Adler. Zudem ist das Stadtbad täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende oder an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. In die Sauna geht es täglich von 10 bis 21 Uhr.