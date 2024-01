Deutlich mehr als erwartet: 1800 Menschen demonstrieren in Plauen gegen Rechtsextremismus

Menschen aus dem ganzen Vogtland kamen am Samstag auf den Plauener Altmarkt, um Flagge gegen rechtsextremes Gedankengut zu zeigen. Viele Redner aus Gesellschaft und Politik fanden klare Worte.

Es ist 12.45 Uhr am Samstag in Plauen. Aus Seitenstraßen laufen Menschen zum Altmarkt. Viele haben Plakate dabei, bunte Fahnen. 900 Personen sind es nach Veranstalterangaben, da hat die erste Demo gegen Rechtsextremismus im Vogtland nach Bekanntwerden der Recherchen des Correctiv-Netzwerks noch nicht begonnen. Am Ende zählt die Kreisbehörde...