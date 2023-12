Die Fabrik der Wünsche

Eines der ältesten Industriegebäude Sachsens gehört jetzt zu den modernsten Museen im Freistaat: Die „Fabrik der Fäden“. Die Geschichte einer Familie, eines Hauses und die Tradition von Plauener Spitze laufen dort zusammen.

Das Geisterhaus erwachte für zwei Tage, immer in der Adventszeit. Dann stand die Pforte zum Haus mit der Nummer eins an der Bleichstraße in Plauen weit auf. Es roch nach geschnittenen Fichtenzweigen, in den Fensternischen flackerten Kerzen. Das Weisbachsche Haus sah aus wie die Kulisse in einem Märchenfilm.