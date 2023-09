Die „Landrätin“ stellt sich in Plauen im Erzählcafé vor

Die Vollblutplauenerin ist am Donnerstag im Quartier 30 an der Bahnhofstraße 30 anzutreffen.

Der nächste offene Frauenstammtisch, das Erzählcafé, findet am Donnerstag, 28. September, in Plauen im Quartier 30 an der Bahnhofstraße 30 statt. Es beginnt um 16.30 Uhr und steht unter dem Thema: Therese Langhof-Thomas – die „Landrätin“. Therese Langhof-Thomas ist eine Vollblutplauenerin und stammt aus einer Musiker-Dynastie. Theater...