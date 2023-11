Die Plauener Elsteraue im Wandel: Tourist-Information bietet neue Stadtführung an

Die Teilnehmer begeben sich auf eine Reise vom 18. ins 21. Jahrhundert.

Die Plauener Tourist-Information bietet am Samstag erstmalig die neue Stadtführung mit dem Titel „Die Elsteraue im Wandel - vom Industrie-Areal zum Kreativquartier“ an. Die Teilnehmer erleben eine Führung durch ein aufstrebendes Areal, in dem die jahrhundertelange Tradition textilen Handwerks zum Boom der Plauener Spitze führte und heute...