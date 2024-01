Die Plauener Narren vom Wemaer Karneval Club legen bei feuchtfröhlicher Faschings-Party zu einer Kreuzfahrt ab

Die Narren vom Wemaer Karneval Club legten am Samstag im Haus Vogtland mit ihrem Luxusliner ab. Ein verdienstvoller Karnevalist bekam an Bord einen ganz besonderen Orden verliehen.

„Alle Mann an Deck“ hieß es am Samstagabend beim Wemaer Karneval Club (WKC). Die Narren des traditionsreichen Plauener Faschings-Clubs feierten im Haus Vogtland in ihrer 62. Saison eine feuchtfröhliche Sause. Auf einer Welle karnevalistischer Begeisterung schipperten sie mit dem Kreuzfahrtschiff „MS WKC“ um die Welt – von der...