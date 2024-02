Hier gibt's die Partyfotos: So feuchtfröhlich feiern die Carneval-Clubs im Vogtland

Der große Faschingsumzug in Plauen steht erst noch bevor. Doch schon jetzt gibt es tolle Schnappschüsse von einigen der besten Carnevals-Partys des Vogtlands bei „Freie Presse“ zu sehen.

Plauen.

Das Vogtland ist in bester Faschingslaune. Der große Umzug in Plauen verspricht am Sonntag einen bunten Aufzug mit 800 Narren. Doch viele Carnevals-Clubs im Vogtland lassen längst die Puppen tanzen. Die Fotos einiger der stimmungsvollsten Partys der Region gibt es bei "Freie Presse" hier: