Dieb im Plauener Friseurgeschäft auf Beutezug

Ein Dieb war am Dienstag zur Mittagsstunde in einem Plauener Friseursalon auf Beutezug. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, entwendete der unbekannte Mann gegen 12.30 Uhr aus einem Friseurgeschäft an der Straßberger Straße, nahe des Altmarkts, ein dunkelgrünes iPhone 13 und eine mit Bargeld gefüllte schwarze Geldbörse, welche auf dem Tresen...