Diese Neu-Plauenerin will die Welt für Linkshänder einfacher machen

Annelie Steinkopf ist Linkshänderin. In der zweiten Klasse wurde sie vor der ganzen Klasse bloß gestellt, weil sie die Tinte verwischt hatte. Anderen Kindern soll es nicht so ergehen. Was die Neu-Vogtländerin jetzt plant.

In welcher Hand hält das Kind überwiegend seine Eistüte? Mit welcher baut es den Turm? Vor allem auf den letzten Stein komme es an, sagt Annelie Steinkopf. „Denn da geht es um die Feinmotorik.“ Nimmt das Kind das Eis in die linke Hand, baut es damit den Turm, nuckelt es mit links, ist es wahrscheinlich linkshändig veranlagt. In welcher Hand hält das Kind überwiegend seine Eistüte? Mit welcher baut es den Turm? Vor allem auf den letzten Stein komme es an, sagt Annelie Steinkopf. „Denn da geht es um die Feinmotorik.“ Nimmt das Kind das Eis in die linke Hand, baut es damit den Turm, nuckelt es mit links, ist es wahrscheinlich linkshändig veranlagt.