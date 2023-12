„Digitale Postfiliale“ geht im Plauener Elster-Park an den Start

Es ist die zweite Poststation, die die Deutsche Post in Plauen in Betrieb nimmt. Was das digitale Filliale von einer normalen Packstation unterscheidet.

Sie sieht aus wie eine Packstation, aber kann ein bisschen mehr: Die Poststation, die am Dienstag an der Äußere Reichenbacher Straße im Plauener Elster-Park an den Start ging. Dort lassen sich nicht nur rund um die Uhr Pakete empfangen und versenden. Auch der Kauf von Brief- und Paketmarken ist hier möglich, wie Mattias Persson, Sprecher der...