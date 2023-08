Digitale Tafelsysteme und neue Alarmanlage für die Schule in Pausa

Die Stadt Pausa-Mühltroff investiert in die Grund- und Oberschule in Pausa. Was geplant ist und was es kostet.

Die Grund- und die Oberschule Pausa erhalten digitale Tafelsysteme. Sechs an der Zahl sind für die Grundschule, drei für die Oberschule vorgesehen. Grünes Licht gab der Stadtrat Pausa-Mühltroff, indem er den Auftrag an eine Firma in Oelsnitz zum Kostenpreis von 20.659,59 Euro vergab. Es war das wirtschaftlich günstigste Angebot, erklärte...