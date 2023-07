Durstige Diebe in Plauen auf Beutezug

Durstige Diebe haben am Wochenende die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Montag berichtete, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer gastronomischen Einrichtung an der Kleinfriesener Straße in der Nähe des Plauener Gondelteichs. Dabei beschädigten sie die Umzäunung und drangen durch ein Rolltor ins Innere der...