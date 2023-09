Ein Stück wie eine Triggerwarnung: „Big Guns“ schafft Beklemmung in Plauen

Hasskommentare, Schläge, Waffen: Ein Kaleidoskop der Gewalt breitet das Theater Plauen-Zwickau in einer postmodernen Performance aus. Ist das noch zum Aushalten?

Die Leute in der ersten Reihe hätten es wissen müssen. Dass das kein Vergnügen werden kann, wenn man sich vor Vorstellungsbeginn ein Regencape überziehen soll. Hitze steigt auf. Die Kleine Bühne in Plauen steht unter Wasser. Ein Anblick, den es nicht alle Tage gibt. Das Wasser schmatzt unter den Schuhen der Schauspieler. Es spritzt bis an die...