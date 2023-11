Einbrecher nehmen hochwertiges Werkzeug zum Aufbau von Photovoltaikanlagen mit

Im Vogtland hat es mehrere Fahrzeug-Einbrüche gegeben.

In den vergangenen Tagen hat es im Vogtland mehrere Einbrüche in Autos gegeben. Wie die Polizei berichtete, öffneten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag die Heckklappe eines schwarzen VW Passats, der an der Kurt-Tucholsky-Straße in Plauen geparkt war. Sie entwendeten hochwertiges Werkzeug zum Aufbau von Photovoltaikanlagen. Der...