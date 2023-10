Einbrecher und Randalierer beschäftigen Polizei in Plauen

Erst ein Einbruch in eine sozialtherapeutische Wohnstätte, dann eine zerstörte Glasscheibe an einer Straßenbahnhaltestelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen: In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in eine sozialtherapeutische Wohnstätte am Friesenweg ein und durchsuchten anschließend die Büroräume. Sie verließen den Tatort letztlich mit 60 Euro Bargeld. Der Sachschaden, den sie verursacht haben, wurde laut Polizei auf 2500 Euro geschätzt. Am späten...