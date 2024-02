Einbruch in mehrere Bungalows an der Talsperre Pöhl

Die Polizei wurde nach Altensalz gerufen. Es wurde reichlich Beute gemacht.

Altensalz.

An der Talsperre Pöhl waren übers Wochenende Einbrecher unterwegs. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, drangen die unbekannten Täter zwischen Samstagmittag und Montagfrüh im Bereich des Neuensalzer Ortsteils Altensalz gewaltsam in mehrere Bungalows an der Zeltplatzstraße ein. Insgesamt beschädigten sie sieben Bungalows und entwendeten verschiedene Gegenstände, darunter Fernseher, Radios und Getränke im Wert von insgesamt rund 1360 Euro. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von 6700 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. Bereits in der jüngeren Vergangenheit hatte es an der Talsperre Pöhl mehrmals Einbrüche gegeben. (bju)